Tschentscher besucht nach Amoklauf von Hamburg den Tatort

Hamburg. Nach dem Amoklauf will Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitagabend (18.30 Uhr) den Tatort in Alsterdorf besuchen. Tschentscher wird begleitet von der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und Innensenator Andy Grote (SPD), wie die Pressestelle des Senats am Freitag ankündigte. Tschentscher will vor Ort mit Einsatzkräften sprechen.

Bei den Schüssen am Donnerstagabend in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg wurden nach Angaben der Polizei acht Menschen tödlich verletzt. Unter den Toten ist auch der Täter.

