Kinder aus ärmeren Familien bei Kita-Betreuung im Nachteil

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré will soziale Ungleichheiten im Kita-System verringern. „Bildung darf nicht von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern oder der Herkunft abhängen“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Es kann nicht sein, dass Kinder stigmatisiert und benachteiligt werden.“ Touré reagierte auf eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden, wonach Kinder aus ärmeren und weniger gebildeten Familien bei der Vergabe von Kita-Plätzen nach wie vor benachteiligt sind.