Neuntes Duell: Towers wollen endlich gegen die Riesen siegen

Der Blick auf die Statistik vor dem Duell der Veolia Towers Hamburg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga verheißt nichts Gutes für den Gastgeber. In bislang sieben Punktspielen und einer Pokalpartie gingen die Hanseaten als Verlierer vom Platz. Damit das neunte Aufeinandertreffen am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) in der Inselparkhalle mit dem ersten Triumph für die unter der Woche bereits im Eurocup überraschend siegreichen Towers endet, ist für Cheftrainer Benka Barloschky eines klar: „Erst einmal müssen wir verstehen, dass uns ein neues Spiel bevorsteht. Den Sieg gegen Paris müssen wir aus den Köpfen bekommen.“