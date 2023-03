Uniklinikum schließt Corona-Testzentren in Kiel und Lübeck

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand.

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein will seine Corona-Testzentren in Kiel und Lübeck am Sonntag letztmals öffnen. Grund ist die stark gesunkene Nachfrage nach Corona-Tests, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Zudem seien keine erhöhten Infektionsaufkommen mehr feststellbar.