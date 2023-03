Brückenabriss bei Reinfeld legt Verkehr auf A1 für Tage lahm

Die Brücke über die Autobahn A1 an der Anschlussstelle Reinfeld.

Die Autobahn 1 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld (Kreis Stormarn) wird bis voraussichtlich Montag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund dafür sei der geplante Abriss einer Brücke über die A1 an der Anschlussstelle Reinfeld, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit.