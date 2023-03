Holleck wird Chef des Verfassungsschutzes

Wechsel an der Spitze des Verfassungsschutzes: Torsten Holleck wird im August Leiter der Verfassungsschutzabteilung im schleswig-holsteinischen Innenministerium. Der bisherige Leiter Joachim Albrecht gehe in den Ruhestand, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag. Zuvor hatte das „Flensburger Tageblatt“ (Freitag) darüber berichtet.