Bischof Bätzing zu Hamburg: „Es gibt keine Worte“

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat sich „erschüttert“ über die „menschenverachtende Gewalttat in Hamburg“ geäußert. Sein Gebet gelte den Verstorbenen, den Verletzten und den Angehörigen, schrieb der katholische Bischof am Freitag auf Twitter. „Wir trauern um Menschen, die unschuldig ihr Leben verloren haben. Es gibt keine Worte für dieses Verbrechen, das Leben ausgelöscht hat.“ Bei den Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg hatte es am Donnerstagabend acht Tote und acht Verletzte gegeben.