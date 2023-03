Günther und Losse-Müller entsetzt über tödliche Amoktat

Spitzenpolitiker aus Schleswig-Holstein zeigen sich entsetzt über die Amoktat in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg mit acht Toten und acht Verletzten. „Ich bin erschüttert über den Amoklauf bei unseren Nachbarn in Hamburg und tief betroffen über diese furchtbare Tat“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). „Während sie gemeinsam ihren Glauben ausübten, wurden Menschen Opfer dieser schrecklichen Gewalt.“ Seine Gedanken und Gebete seien bei den Angehörigen der Todesopfer, den Verletzten, Gemeindemitgliedern und Einsatzkräften. „Schleswig-Holstein steht in der Trauer eng an Hamburgs Seite“, sagte Günther.