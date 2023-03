Bürgerschaft reagiert erschüttert auf Schüsse in Hamburg

Politiker der Hamburger Bürgerschaft haben „fassungslos“ und „erschüttert“ auf die tödlichen Schüsse bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg reagiert. Grünen-Politikerin und Fraktionsvorsitzende Jennifer Jasberg zeigte sich „fassungslos“: „Zahlreiche Menschen wurden unvermittelt aus dem Leben gerissen oder zum Teil schwer verletzt“, sagte sie und forderte: „Nun muss es darum gehen, die Hintergründe dieses schrecklichen Vorfalls aufzuklären.“ Bei den Schüssen am Donnerstagabend in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg wurden nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen acht Menschen tödlich verletzt. Unter den Toten sei „offenbar auch der mutmaßliche Täter“, teilte die Polizei Hamburg mit. „Weitere Menschen wurden durch die Tat zum Teil schwer verletzt“, hieß es. SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Kienscherf zeigte sich „tief erschüttert“ über „diese schreckliche Tat inmitten unserer Stadt“. Er richtete seine Beileidsbekundungen an die Angehörigen und Freunde der Opfer, zudem wünschte er den schwerverletzten Menschen, die derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, eine schnelle Genesung. „Wir sind erschüttert angesichts der vielen Opfer“, teilten Vertreter der Linken mit und drückten ihr Mitgefühl aus. Die Abgeordnete Cansu Özdemir bedankte sich bei den Polizisten, die „durch ihr rasches und wirksames Eingreifen womöglich noch viel Schlimmeres verhindert“ haben.