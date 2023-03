Steinmeier reagiert mit „großem Entsetzen“ auf Schüsse

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat „mit großem Entsetzen“ auf die tödlichen Schüssen bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg reagiert. „Meine Gedanken sind bei den Toten und ihren Familien. Ihnen gilt meine tiefe Anteilnahme an diesem Tag des Schmerzes“, teilte das Staatsoberhaupt am Freitag über seine Sprecherin auf Twitter mit.

Steinmeier bedankte sich bei den Einsatzkräften vor Ort und wies auf die Anteilnahme der Bevölkerung hin: „Ich bin sicher, viele Menschen in Deutschland empfinden in diesen Stunden aufrichtiges Mitgefühl. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung.“

Bei den Schüssen am Donnerstagabend in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg wurden nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen acht Menschen tödlich verletzt. Unter den Toten sei „offenbar auch der mutmaßliche Täter“, teilte die Polizei Hamburg mit. „Weitere Menschen wurden durch die Tat zum Teil schwer verletzt“, hieß es.

