Polizisten retten Geburtstagskaffee zweier Frauen

Neumünster (dpa/lno). Bundespolizisten haben zwei Frauen in Neumünster zu einem gemeinsamen Geburtstagskaffee verholfen. Eine 85-Jährige meldete sich am Mittwoch bei der Bundespolizei im Bahnhof und gab an, eine von ihr eingeladene Freundin zu vermissen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten brachten in Erfahrung, dass der Kaffeebesuch in Kiel mit einem Taxi zum dortigen Bahnhof fuhr.

Mit Hilfe der Videoüberwachung stellten Kieler Kollegen später fest, dass die ältere Frau dort in einen Zug Richtung Neumünster gestiegen war. Ein Bundespolizist erinnerte sich, die Gesuchte kurz zuvor beim Verlassen des Bahnhofs in Neumünster gesehen zu haben. Schließlich konnte eine Polizeistreife die Frau am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) finden. Die Beamten brachten die Vermisste zu ihrer Freundin, wo laut Bundespolizei „nun doch noch der gemeinsame Geburtstagskaffee stattfinden konnte“.

