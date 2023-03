Landgericht von Freitag bis Montag nicht erreichbar

Das Landgericht Lübeck zieht aus seinen Interimsquartieren in das sanierte Gerichtsgebäude zurück. Deshalb sei das Landgericht zwischen Freitag (10. März) und Montag (13. März) per E-Mail und im elektronischen Rechtsverkehr nicht zu erreichen, teilte der Pressesprecher des Gerichts am Donnerstag mit. Telefonisch sei das Gericht aber jederzeit zu erreichen. Ab dem 16. März werde das Landgericht Lübeck unter der Anschrift Am Burgfeld 7, 23568 Lübeck wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung stehen.