Siegesserie ein Vorteil?: Hürzeler kein Statistikfreund

Hamburg (dpa/lno). Sechs Spiele, sechs Siege: Für Trainer Fabian Hürzeler haben diese Zahlen des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga aber keine große Bedeutung. „Ich bin kein Freund von Statistiken und Serien“, sagte der 30-Jährige am Donnerstag. So blickt der Coach des Tabellensiebten auch vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth gelassen auf die tabellarische Situation. Natürlich solle das Spiel gegen die Franken gewonnen werden: „Aber was danach passiert, passiert danach und ist Zukunftsmusik“, sagte Hürzeler mit einem Blick auf den Aufstiegskampf.

Dass sein Team fünf der sechs Siege mit einem Tor Unterschied gefeiert hat, sieht Hürzeler zwiespältig. Knappe Siege seien „einerseits geil“, gab er zu. Auf der anderen Seite würde er sich aber auch wünschen, „dass es entspannter zugeht“. Fest steht für den Coach: „Wenn wir gewinnen, dann nehme ich jeden Sieg mit.“

Gegen Fürth soll die Kompaktheit in der Defensive der Schlüssel sein. Von den Gästen erwartet Hürzeler ein hohes und aggressives Pressing. Als Unterschiedsspieler in Reihen der Fürther hat der St.-Pauli-Coach den bislang achtfachen Torschützen Branimir Hrgota ausgemacht. Personell können die Hamburger bis auf die weiter angeschlagenen David Nemeth und Etienne Amenyido aus dem Vollen schöpfen. So soll zum dritten Mal hintereinander die gleiche Startelf auflaufen.

