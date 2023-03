Towers nach Eurocup-Sieg: „Aggressivität ausschlaggebend“

Nach dem überraschenden Erfolg der Veolia Towers Hamburg im Europcup gegen Paris Basketball hat Cheftrainer Benka Barloschky seinem Team ein großes Lob ausgesprochen. Obwohl die Hanseaten ohne den verletzten James Woodard und die nicht spielberechtigten Neuverpflichtungen Jordan Davis und Ryan Taylor auskommen mussten, stand am Ende ein 91:74 (46:41)-Sieg gegen die bereits für die Playoffs qualifizierten Gäste zu Buche. Dementsprechend stellte Barloschky fest: „Ich bin sehr zufrieden darüber, wie wir den Gameplan heute umgesetzt haben.“

Trainer Benka Barloschky applaudiert nach dem Spiel in Richtung der Fans.

Hamburg (dpa/lno). Nach dem überraschenden Erfolg der Veolia Towers Hamburg im Europcup gegen Paris Basketball hat Cheftrainer Benka Barloschky seinem Team ein großes Lob ausgesprochen. Obwohl die Hanseaten ohne den verletzten James Woodard und die nicht spielberechtigten Neuverpflichtungen Jordan Davis und Ryan Taylor auskommen mussten, stand am Ende ein 91:74 (46:41)-Sieg gegen die bereits für die Playoffs qualifizierten Gäste zu Buche. Dementsprechend stellte Barloschky fest: „Ich bin sehr zufrieden darüber, wie wir den Gameplan heute umgesetzt haben.“

Dabei hob der 35-Jährige die Energie hervor, mit der sein Team vor den 2356 Fans in der Inselparkhalle agiert habe. „Wir haben die Rebounds auf beiden Enden dominiert, was sehr wichtig war, um Paris aus dem Spiel zu nehmen.“ Das sollte sich vor allem im dritten Viertel zeigen, welches die Hanseaten mit 33:16 für sich entschieden und damit den Weg zum fünften Sieg im 15. Spiel ebneten. Auch der schwache Start im Schlussabschnitt sollte daran nichts mehr ändern.

Großen Anteil daran, dass die in der Bundesliga im Abstiegskampf steckenden Hamburger im Eurocup auf Playoff-Kurs liegen, hatte Lukas Meisner. Der mit 26 Punkten beste Towers-Profi betonte: „Unsere Aggressivität war heute ausschlaggebend. Wir haben durch unsere Offensivrebounds mehr Würfe kreiert als der Gegner, wir haben unsere Ballverluste niedrig gehalten. Diese Kombination war heute der Schlüssel zum Erfolg.“

Bereits am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) ist der Tabellen-13. aus Hamburg dann wieder in der BBL gefordert. Zu Gast in der Inselparkhalle sind die fünftplatzierten MHP Riesen Ludwigsburg.

