17 Millionen Euro für im Norden entstandene Filmprojekte

In Hamburg und Schleswig-Holstein haben Filmemacher im vergangenen Jahr rund 2000 Tage lang für neue Filme und Serien gedreht. Das geht aus der Bilanz der Moin Filmförderung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Den Großteil davon, etwa 1300 Tage, waren die Filmteams dafür in der Hansestadt unterwegs. Insgesamt stünden rund 60 geförderte Kinofilme für die kommenden Jahre in den Startlöchern.