Innenministerium lobt Preis für sportlichste Kommune aus

Städte und Gemeinden können sich künftig jährlich um die Auszeichnung als „Sportlichste Kommune“ in Schleswig-Holstein bewerben. Für den Sieger gibt es jeweils 25.000 Euro, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Das Angebot richtet sich für niedrigschwellige Sportangebote sowie für offen zugängliche Spiel- und Sportplätze auch an Quartiere mit sozialen Brennpunkten. Sportmöglichkeiten in Kommunen dienten im Grunde dazu, soziale Brennpunkte zu vermeiden, erläuterte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).