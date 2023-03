FDP will mehr Geld für Kitas und Krankenhäuser

Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus.

Die FDP will mit eigenen Vorschlägen zum Haushalt mehr Geld für Krankenhäuser in Schleswig-Holstein bereitstellen. „Wir schlagen vor, die zur Verfügung stehenden 174 Millionen Euro aus dem Verkauf der HSH Nordbank bis 2027 zusätzlich ausschließlich zur Absicherung notwendiger Krankenhausinvestitionen zur Verfügung zu stellen“, sagte der Gesundheitspolitiker Heiner Garg am Mittwoch. Die von der Koalition aus CDU und Grünen geplanten 110 Millionen Euro zusätzlich in den kommenden zehn Jahren reichten nicht aus.