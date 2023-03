Auszeichnungen für zwei Lübecker Leseprojekte

Der erste hybride Bücherschrank Schleswig-Holsteins steht in Lübeck-Travemünde. Dort stellen nicht die Schülerinnen und Schüler der Stadtschule Travemünde ihre Lieblingsbücher vor, sondern ein Avatar - ein virtueller Stellvertreter im Netz. Als herausragende Leseförderung mit digitalen Medien wird diese Erfindung mit einem ersten Preis des Deutschen Lesepreises ausgezeichnet. Insgesamt wird diese Auszeichnung in sechs Kategorien vergeben.

Der Avatar stellt im virtuellen Bücherschrank die Bücher vor und bewertet sie auch. Mit den selbst erstellten Clips, die über einen QR-Code abrufbar seien, würden andere Kinder zum Lesen animiert, heißt es in der Begründung der Jury.

Ein weiterer Preis geht nach Angaben der Veranstalter an die Lübecker „Bücherpiraten“, die in Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden bilinguale Geschichten und Illustrationen entwickelt haben, die Menschen aus der Ukraine in Deutschland willkommen heißen.

