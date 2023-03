Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen in mehreren Regionen Schleswig-Holsteins zu Warnstreiks am Mittwoch aufgerufen. „Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher, der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter muss die Anerkennung bekommen, die sie verdient“, sagte Landesbezirksfrauensekretärin Andrea Moder im Vorfeld des Protests.

Öffentlicher Dienst Verdi-Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen

Zum Warnstreik aufgerufen sind Beschäftigte in Kiel, Lübeck, Rendsburg, Eckernförde, Büdelsdorf, Flintbek, Molfsee, Neumünster, Norderstedt, Bad Segeberg und Henstedt-Ulzburg. In diesen Regionen sind weitere regionale Warnstreiks in verschiedenen Tarifbereichen des öffentlichen Dienstes geplant. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es keine Annäherung gegeben. Eine weitere Verhandlungsrunde ist Ende März geplant.

