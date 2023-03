Warnstreik bei Kitas: Massive Einschränkungen erwartet

Eltern von Kita-Kindern und Nutzer sozialer Einrichtungen müssen sich am Mittwoch in Hamburg ganztägig auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Wegen eines bundesweiten Warnstreikaufrufs der Gewerkschaft Verdi an die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst könnten am Internationalen Frauentag einzelne Einrichtungen sogar ganz geschlossen bleiben.