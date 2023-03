Doppelerfassung: weniger Grundsteuererklärungen als gedacht

Die Quote der abgegebenen Grundsteuererklärungen in Schleswig-Holstein ist geringer als zunächst angenommen. Statt 85,5 Prozent, wie am 26. Februar vom Finanzministerium genannt, lag sie am 5. März bei 80,7 Prozent. Grund sei das Herausrechnen von Doppelerfassungen, teilte das Finanzministerium am Dienstag mit. Inzwischen seien alle eingegangenen Erklärungen vollständig in die IT-Verfahren überführt worden. „Jetzt geht es weiter voran bei der Grundsteuer“, kündigte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) an. Die Erledigungsquote bei den Bescheiden liege bei rund 37 Prozent.