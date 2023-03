400 Kilogramm Kokain: Verdächtiger verhaftet

Im Zusammenhang mit Kokainschmuggel in großem Umfang ist am Dienstag ein Tatverdächtiger in Hamburg verhaftet worden. Der 46-jährige Mann soll an dem Einfuhrschmuggel von fast 400 Kilogramm Kokain wesentlich beteiligt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Die Drogen waren laut den Ermittlern im Jahr 2020 aus Südamerika in einem mit Bananen beladenen Kühlcontainer in den Hamburger Hafen verschifft worden.

Hamburg (dpa/lno) –. Im Zusammenhang mit Kokainschmuggel in großem Umfang ist am Dienstag ein Tatverdächtiger in Hamburg verhaftet worden. Der 46-jährige Mann soll an dem Einfuhrschmuggel von fast 400 Kilogramm Kokain wesentlich beteiligt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Die Drogen waren laut den Ermittlern im Jahr 2020 aus Südamerika in einem mit Bananen beladenen Kühlcontainer in den Hamburger Hafen verschifft worden.

Der 46-Jährige soll mutmaßlich dafür verantwortlich gewesen sein, das Kokain in einer Werkstatt im Stadtteil Osdorf zwischengelagert zu haben. Dort wurden die Drogen offenbar für den Weiterverkauf aufbewahrt. Die Polizei gab an, dem Verdächtigen durch Ermittlungen gegen andere, teils verurteilte Drogendealer auf die Spur gekommen zu sein. Es sei insbesondere durch die Entschlüsselung des Kryptodienstes Encrochat möglich gewesen, die Handelsgeschäfte der Dealer zu rekonstruieren, hieß es. Der gegen den 46-Jährigen erlassene Haftbefehl wurde am Dienstagmorgen im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung vollstreckt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg