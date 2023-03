Eurocup: Dezimierte Towers fordern Paris

Die Veolia Towers Hamburg müssen ohne Jordan Davis und Ryan Taylor in das Eurocup-Spiel gegen Paris Basketball am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Inselparkhalle gehen. Die beiden Profis, die kurzfristig verpflichtet worden waren, sind für den Basketball-Bundesligisten in dem europäischen Wettbewerb nicht spielberechtigt. Dementsprechend sprach Cheftrainer Benka Barloschky von einer besonderen Herausforderung vor dem Duell des Achten der B-Gruppe gegen den Tabellenvierten. „Wir müssen jetzt umschalten zwischen BBL und Eurocup, weil sich ja auch die Mannschaft unterscheidet. Das verändert auch etwas in der Art und Weise, wie wir trainieren.“