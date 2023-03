Weniger Hörgeschädigte in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Personen, die wegen Taubheit oder Schwerhörigkeit schwerbehindert sind, leicht rückläufig. Am Jahresende 2021 wohnten in Schleswig-Holstein 8804 schwerbehinderte Hörgeschädigte, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Das sei ein Rückgang um ein Prozent gegenüber der letzten Erhebung 2019. Bei 81 Prozent der Betroffenen war Schwerhörigkeit die schwerste Behinderung, bei 19 Prozent war es Taubheit. Von den schwerbehinderten Hörgeschädigten aus Schleswig-Holstein waren über 60 Prozent mindestens 65 Jahre alt. Der Anteil der Minderjährigen lag bei zwei Prozent.