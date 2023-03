Mutter nicht ansprechbar: Fünfjährige ruft Rettungswagen

Ein gerade erst fünf Jahre alt gewordenes Mädchen aus Lübeck hat am Montag für seine fast nicht mehr ansprechbare Mutter einen Rettungswagen gerufen. Die Mutter hatte zuvor zu stark auf ein ansonsten richtig dosiertes, pflanzliches Beruhigungsmittel reagiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kleine merkte sofort, dass etwas nicht stimmte und alarmierte einen Rettungswagen. Als die Einsatzkräfte ankamen, ließ das Mädchen sie in die Wohnung. Der Mutter ging es da schon wieder besser, habe aber noch erschöpft gewirkt. Rettungskräfte und Polizei lobten die Tochter für ihr besonnenes und richtiges Handeln und die Mutter, weil sie dem Mädchen schon frühzeitig gezeigt hatte, wie man einen Notruf absetzt.