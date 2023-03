Mehr als 10.000 Vereine in Hamburg: Bundesweit Vorletzter

Die Zahl der Vereine in Hamburg hat im vergangenen Jahr die 10.000er-Schwelle überschritten. Insgesamt seien nun in der Hansestadt 10.100 Vereine registriert - 323 mehr als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 und 695 oder 7,4 Prozent mehr als vor zehn Jahren, teilte der Stifterverband mit. Im bundesweiten Vergleich liegt Hamburg aber dennoch auf dem vorletzten Platz. Nur in Bremen gab es im vergangenen Jahr noch weniger Vereine, nämlich 3597. Die meisten Vereine gab es in Nordrhein-Westfalen und Bayern mit 121.823 beziehungsweise 93.288.