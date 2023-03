Hamburg und Schleswig-Holstein starten stürmisch in den Tag

Am Dienstagvormittag ist es in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt und stürmisch. Die Tageshöchsttemperaturen werden zwischen 4 und 6 Grad Celsius liegen, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. Bis zum Mittag gilt eine Sturmwarnung. Im Binnenland sollen Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 km/h auftreten, auf den Inseln und an der Westküste wird mit schweren Sturmböen mit bis zu 100 km/h gerechnet. Am Nachmittag nimmt der Wind laut dem Deutschen Wetterdienst ab. Am Mittwoch wird ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei schwachem bis mäßigem Wind erwartet.