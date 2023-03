Rekord bei Der König der Löwen: 15 Millionen Besucher

Das Musical Der König der Löwen im Hamburger Stage Theater feiert einen Rekord: 15 Millionen Besucher haben die Show mittlerweile gesehen. Michaela Baetgen aus Lüneburg, die das Musical am Sonntag gemeinsam mit ihren Töchtern besucht hatte, ist die 15 Millionste Besucherin. Das teilte die Produktionsfirma des Musicals, Stage Entertainment, am Montag mit. Als Überraschung gewann die Lüneburgerin ein goldenes Ticket, mit dem sie in den kommenden zwölf Monaten das Musical so oft ansehen kann, wie sie möchte. Der König der Löwen wird in Hamburg seit 21 Jahren aufgeführt. Mit dem neuen Rekord habe nun statistisch gesehen jeder sechste Deutsche das Musical im Hamburger Hafen angeschaut, so die Produktionsfirma.