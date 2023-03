Hamburg-Marathon: Streckenrekordhalter Kotut erneut am Start

Beim Haspa Marathon Hamburg am 23. April ist erneut ein starkes Elitefeld am Start. Vorjahressieger und Streckenrekordhalter Cybrian Kotut aus Kenia, der den 42,195 Kilometer langen Rundkurs durch die Elbmetropole im vergangenen Jahr in 2:04:47 Stunden absolvierte, trifft bei der 37. Auflage des Rennens auf hochkarätige Konkurrenz. Das gab der Veranstalter am Montag bekannt.

Hamburg (dpa/lno). Beim Haspa Marathon Hamburg am 23. April ist erneut ein starkes Elitefeld am Start. Vorjahressieger und Streckenrekordhalter Cybrian Kotut aus Kenia, der den 42,195 Kilometer langen Rundkurs durch die Elbmetropole im vergangenen Jahr in 2:04:47 Stunden absolvierte, trifft bei der 37. Auflage des Rennens auf hochkarätige Konkurrenz. Das gab der Veranstalter am Montag bekannt.

So hat auch Mule Wasihun seine Teilnahme angekündigt. Der Äthiopier weist eine persönliche Bestzeit von 2:03:16 Stunden auf und ist damit der bislang schnellste gemeldete Läufer überhaupt in der Geschichte des 1986 erstmals in der Hansestadt ausgetragenen Laufes. Sein Debüt auf der Marathon-Distanz gibt dagegen dessen Landsmann Muktar Edris, zweimaliger Weltmeister über 5000 Meter.

„Nach der Verpflichtung von Europameister Richard Ringer und dem Hamburger Haftom Welday wächst das Männerfeld um weitere schnelle Jungs“, sagte Cheforganisator Frank Thaleiser und kündigte an: „Wir freuen uns zudem auf große Namen bei den Frauen.“

