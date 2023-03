Suche nach möglichem Blindgänger unter Kita geht weiter

Die Suche nach einem verdächtigen Gegenstand unter einer Kindertagesstätte in Schwentinental bei Kiel soll am Dienstag fortgesetzt werden. Vorher müsse die Baugrube gegen abrutschendes Erdreich abgesichert werden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In der vergangenen Woche hatten Experten des Kampfmittelräumdienstes dort bereits ein verrostetes Stück einer Tonne gefunden.