Notarzt hilft Techniker im Steuerhaus eines Windrads

Ein medizinischer Notfall im Steuerhaus eines Windrads hat am Wochenende einen Rettungseinsatz in Vollstedt (Kreis Nordfriesland) ausgelöst. Ein 44-jähriger Techniker verletzte sich dort am Samstagvormittag am Rücken, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Montag sagte. Nach dessen Notruf gegen 10.07 Uhr wurde neben Rettungswagen und der örtlichen Feuerwehr auch die Höhenrettungsgruppe der Flensburger Feuerwehr alarmiert. Zuvor hatte der „Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag“ auf seiner Internetseite (shz.de) über den Fall berichtet.