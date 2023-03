Tötungsdelikt: Tatverdächtiger freigelassen

Gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen im Tötungsdelikt in Hamburg-Schnelsen ist kein Haftbefehl erlassen worden. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei am Montagvormittag mit. Der Tatverdacht habe sich nicht erhärtet. Zur Identität des Opfers machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Mitarbeiter der Spurensicherung haben am Tatort Am Dänenstein ihre Tätigkeit aufgenommen.

Vor einer städtischen Wohnunterkunft für wohnungslose und geflüchtete Menschen war am Sonntag ein Mann schwer verletzt gefunden worden, der kurz darauf starb. Passanten hatten den Schwerverletzten laut Polizeiangaben am Morgen aufgefunden und die Polizei alarmiert. Reanimationsversuche der Beamten seien erfolglos gewesen, ein Notarzt habe später nur noch den Tod feststellen können. Der 35-Jährige war noch am Sonntag festgenommen worden.

