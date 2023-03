America's Cup: Deutsches Nachwuchs- und Frauen-Team dabei

Im Herbst 2024 geht es vor Barcelona um die wichtigste Segeltrophäe der Welt. Aus Deutschland werden eine Nachwuchs- und eine Frauen-Crew in den Rahmenwettbewerben des America's Cup starten.

Steuermann Peter Burling (l) vom Emirates Team New Zealand hält den America's Cup.

Kiel (dpa/lno) –. Der deutsche America's-Cup-Nachwuchs hat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in Richtung Barcelona 2024 hinter sich gebracht: Die neuseeländischen Veranstalter haben grünes Licht für zwei deutsche Startplätze im Youth und im Women's America's Cup gegeben. Zuvor hatte das embRACING Team Germany das Meldegeld in Höhe von rund 70.000 Euro überwiesen.

Der Norddeutsche Regatta Verein und der Kieler Yacht-Club bilden das gemeinsame Vereinsdach für einen deutschen Einsatz im America's Cup der Jugend und der Frauen im Herbst 2024. Projektinitiator ist der 23-jährige Sozioökonom und Kieler-Woche-Sieger Paul Farien aus Kiel. Teammanagerin der Frauen-Mannschaft ist die ehemalige Olympiastarterin und Nacra-17-Seglerin Carolina Werner aus Schwedeneck. Für das Team engagieren sich auch die olympischen Medaillengewinnerinnen Tina Lutz, Susann Beucke und Alica Stuhlemmer. Die Trainingsbasis soll in Kiel aufgebaut werden.

Förderer und Team-Koordinator Marc Pickel aus Kiel sagte: „Wir setzen auf ein langfristiges Projekt, mit dem wir in eine neue deutsche Cup-Ära durchstarten können. Dafür arbeiten wir hart.“ Aktuell versucht das embRACING Team Germany, die weitere finanzielle Unterstützung so aufzubauen „dass wir 2024 leistungsstark und erfolgsorientiert in den Youth und den Women's America's Cup starten können“.

Die beiden Wettbewerbe sind in die Herausforderer-Serie zum 37. America's Cup und das finale Duell um die wichtigste Trophäe des internationalen Segelsports eingebettet. Der Youth America's Cup beginnt am 19. September, der Women's America's Cup am 3. Oktober 2024. Dabei treffen die deutschen Teams vor Barcelona auch auf die Nachwuchs-Mannschaften der aktuellen America's-Cup-Supermächte aus Großbritannien, Italien, der Schweiz, Amerika, Frankreich und Neuseeland.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg