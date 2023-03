HSV-Stürmer Jatta zurück im Training

Bakery Jatta hat sich im Training des Hamburger SV zurückgemeldet. Der 24 Jahre alte Fußball-Profi nahm am Freitag wieder an der Übungseinheit teil und steht damit für das Zweitliga-Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg zur Verfügung. Einen Tag zuvor hatte der Offensivspieler wegen Fußproblemen mit dem Mannschaftstraining aussetzen müssen.