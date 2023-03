Razzia wegen Verdacht auf verbotenes Glücksspiel

Wegen des Verdachts auf verbotenes Glücksspiel hat die Polizei am Freitag in Neumünster sieben Objekte durchsucht. Im Einsatz seien rund 150 Kolleginnen und Kollegen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Einsatz habe gegen 16.00 Uhr begonnen. Im Bereich Kieler Straße und Rendsburger Straße seien Verkehrsbehinderungen während des Einsatzes möglich. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.