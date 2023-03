Rund 3700 Menschen beteiligen sich an Klimaprotest in Kiel

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Freitag an einer Demonstration in Kiel für mehr Klimaschutz beteiligt. In der Spitze hätten 3700 Menschen teilgenommen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Freitagabend. Nach Angaben von Fridays for Future demonstrierten am Freitag deutschlandweit mehr als 220.000 Menschen in mehr als 250 Orten für mehr Klimaschutz.