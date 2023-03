Tierseuche Geflügelpest-Virus bei Kegelrobbe in Seehundstation

Eine Kegelrobbe sitzt mit weit geöffneten Maul am Beckenrand in der Seehundstation Friedrichskoog.

Bei einer toten Kegelrobbe in der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) ist das Geflügelpestvirus festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigte am Freitag eine Infektion der Robbe mit dem Subtyp H5N1, wie das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Nach einem vorigen H5-Nachweis durch das Landeslabor wurden Proben von allen dort aufgepäppelten Seehunden und Kegelrobben genommen. Bislang waren alle Befunde negativ.