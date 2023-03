120 Parkplätze mit Ladesäulen für Carsharing-Nutzer

Für Nutzer von elektrischen Carsharing-Fahrzeugen stehen am Flughafen Hamburg unweit der Terminals ab sofort 120 Stellplätze mit Ladesäulen zur Verfügung. Neben der Mobilitätswende sei die Antriebswende der entscheidende Hebel, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Freitag bei der Eröffnung des 100. hvv switch-Punktes in Hamburg. „Durch den größten E-Sharing-Hub Europas gehen wir auch an dieser Stelle ein ganzes Stück voran und unterstützen die Elektrifizierung des Verkehrs.“