In Elbe gefallener Junge - Polizei wertet Videos aus

Im Fall des zehnjährigen Jungen, der am Dienstag am Hamburger Fähranleger Bubendey-Ufer in die Elbe gefallen ist, haben die Ermittler Videomaterial ausgewertet. „Die Polizei ist noch dabei, die Umstände seines Verschwindens aufzuklären“, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Dazu zähle sowohl die konkrete Situation in der Schule als auch der zurückgelegte Weg. „Wir wissen anhand von Videoaufzeichnungen aber bereits, dass der Junge an den Landungsbrücken eine Fähre bestiegen und diese am Anleger Bubendey-Ufer wieder verlassen hat. Dort kam es kurz darauf zu dem tragischen Unglück.“