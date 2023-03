Im Norden 2022 nur ein FSME-Fall gemeldet: Kein Risikogebiet

In Schleswig-Holstein ist 2022 lediglich ein Fall einer meist von Zecken übertragenen Hirnentzündung FSME gemeldet worden. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag in einem aktuellen Bericht mit. FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis. Überwiegend verlaufen die Infektionen mit den Viren ohne Symptome. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist bei Menschen über 60 Jahren deutlich erhöht.