Stormarn Kripo ermittelt nach Drohungen in Ahrensburger Schule

Die Polizei ermittelt nach Drohschmierereien an der Ahrensburger Heimgartenschule und prüft Maßnahmen, um in der nächsten Woche zum Schulbetrieb zurückkehren zu können. Einzelheiten könnten aus einsatztaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden, teilte die Polizei am Freitag mit.