Küstenfischer beraten über Zukunftsperspektiven für Branche

Niedersachsens Küstenfischer diskutieren an diesem Freitag (10.30 Uhr) in Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) über Zukunftsperspektiven für ihre Branche. Bei dem Fischereitag des Verbandes der kleinen Hochsee- und Küstenfischer soll es unter anderem um die deutsche und europäische Fischereipolitik gehen. Zuletzt waren Pläne der EU-Kommission zu einer nachhaltigeren Fischerei in den Mitgliedsstaaten auf scharfe Kritik gestoßen.