Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf

Eine Teilnehmerin hält auf der Fridays for Future-Demonstration ein Protestplakat in den Händen.

In Hamburg werden am Freitag (13.00 Uhr) zu einem sogenannten globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future laut Polizei rund 7000 Menschen erwartet. Treffpunkt für Teilnehmer der Demonstration ist am Jungfernstieg. Es ist bereits der zwölfte globale Klimastreik. Bundesweit sind dieses Mal mehr als 200 Aktionen geplant. Den Aktivisten zufolge sind zudem Demonstrationen auf allen Kontinenten geplant. Aus Sicht der Aktivisten handelt die Politik nicht ausreichend, um die Klimakrise zu bekämpfen.