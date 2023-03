THW-Coach Jicha „wütend“ nach Remis in Elverum

Trainer Filip Jicha hat sich extrem enttäuscht über das letzte Spiel des THW Kiel in der Vorrunde der Handball-Champions-League gezeigt. Nach dem 26:26 beim norwegischen Meister Elverum HB, durch das der THW den dritten Platz in der Gruppe B verpasste, sagte der 40 Jahre alte Tscheche: „Wir hatten die Chancen, nutzen diese aber nicht. Das ist richtig bitter und das macht mich auch wütend.“

Kiel (dpa/lno). Trainer Filip Jicha hat sich extrem enttäuscht über das letzte Spiel des THW Kiel in der Vorrunde der Handball-Champions-League gezeigt. Nach dem 26:26 beim norwegischen Meister Elverum HB, durch das der THW den dritten Platz in der Gruppe B verpasste, sagte der 40 Jahre alte Tscheche: „Wir hatten die Chancen, nutzen diese aber nicht. Das ist richtig bitter und das macht mich auch wütend.“

Der Coach der Norddeutschen haderte vor allem mit der Chancenverwertung seiner Schützlinge: „Mit einer Abschlussquote wie heute gewinnt man keine Spiele. Da muss sich jeder hinterfragen, ob er genug investiert hat, mit genug Energie geworfen oder die richtige Entscheidung getroffen hat.“

Als Gruppenvierter treffen die Kieler in der Playoff-Runde auf den rumänischen Meister Dinamo Bukarest, der in der Staffel A nach der 33:34-Niederlage beim deutschen Meister SC Magdeburg am Donnerstagabend den fünften Platz belegte. Die Norddeutschen haben den Vorteil, das Rückspiel in eigener Halle bestreiten zu können.

Fest steht zudem, dass der THW - wenn er die Playoff-Runde übersteht - im Viertelfinale auf Paris Saint-Germain und damit auf einen der Top-Favoriten treffen würde. Kleines Trostpflaster: Hätte Kiel Platz drei erreicht, wäre es in der Runde der besten acht Clubs zu einem Duell mit dem SC Magdeburg gekommen.

Die nächste Aufgabe in der Bundesliga erwartet die „Zebras“ am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) mit dem Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig. Die Sachsen hatten am vergangenen Wochenende einen überraschenden 33:32-Erfolg gegen Magdeburg gefeiert.

