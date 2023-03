HVV bietet parallel zum Deutschlandticket ein Klimaticket

Parallel zum Deutschlandticket will der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ein Klimaticket für Arbeitnehmer anbieten. In der Variante S sollen Beschäftigte eines Unternehmens monatlich drei Tageskarten für das HVV-Gesamtnetz und in der Variante XL eine bundesweit gültige Monatskarte erhalten, teilte der HVV am Donnerstag mit. Für beide Varianten müsse der Arbeitgeber Zuschüsse von 12,25 Euro oder mehr bezahlen, so dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Klimaticket S kostenlos und das Klimaticket XL für maximal 34,30 im Monat erhalten könnten.