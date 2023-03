Unbekannte überfallen Supermarkt in Hamburg-Rotherbaum

Drei Unbekannte haben am Mittwochabend einen Supermarkt im Hamburger Stadtteil Rotherbaum überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten drei Männer den Laden kurz nach Geschäftsschluss betreten, teilte die Polizei Hamburg am Donnerstag mit. Dort hätten sie einen 58-jährigen Mitarbeiter und den 41-jährigen Filialleiter mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem die Angestellten das Geld herausgaben, seien die drei Männer nach ersten Erkenntnissen zu Fuß in Richtung Rothenbaumchaussee geflüchtet. Zeugen hätten beobachtet, wie das Trio daraufhin in ein schwarzes Auto gestiegen sei und die Flucht Richtung Eimsbüttel fortgesetzt habe, teilte die Polizei weiter mit. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen und suchte weitere Zeugen.