Hamburger Tierpark Hagenbeck startet in die Hauptsaison

Der Hamburger Tierpark Hagenbeck startet am Samstag in die Hauptsaison. Dann können die Tiere wieder täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr besucht werden, wie Geschäftsführer Dirk Albrecht am Donnerstag laut Mitteilung sagte. Auch der Nebeneingang am Gazellenkamp sei dann wieder geöffnet. „Ebenso der Aufstieg zur Gretchen-Nische, eine Aussichtsplattform im Hauptfelsen am Japan-Teich, von der alle Besucher einen fantastischen Blick über unsere weitläufige Parkanlage haben.“