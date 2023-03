Allnex schließt Werk: Rund 130 Beschäftigte betroffen

Der Spezialchemiehersteller Allnex will die Produktion in seinem Hamburger Werk Mitte kommenden Jahres einstellen und den Standort im Stadtteil Wandsbek bis Ende 2026 rückbauen. „Die Absicht, den Standort Hamburg zu schließen, basiert auf einer Überprüfung unserer Wettbewerbsposition in Europa für unsere Flüssigharzprodukte“, erklärte Allnex-Chef Miguel Mantas am Mittwoch. Von der Schließung betroffen sei die Mehrzahl der rund 130 Beschäftigten. Standortleiter Gerrit Lieske erklärte: „Wir setzen uns dafür ein, gute Lösungen für die Beschäftigten in Hamburg zu finden.“