Runder Tisch gegen Antisemitismus gegründet

In Schleswig-Holstein setzt sich ab sofort ein Runder Tisch für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus ein. Bei der Unterzeichnung der Gründungsvereinbarung am Mittwoch in Kiel betonte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU), jüdisches Leben sei untrennbarer Teil der Kultur und Geschichte in Deutschland. Allerdings sei das nicht immer allen bewusst, und das jüdische Leben in Deutschland sei nicht immer sichtbar.