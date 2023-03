Suche nach möglichem Blindgänger unter Kita dauert an

Experten des Kampfmittelräumdienstes suchen unter einer Kindertagesstätte in Schwentinental bei Kiel weiter nach einem verdächtigen Gegenstand. Noch sei unklar, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger handele, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch. Im Oktober hatten Luftbildauswerter bei einer Überprüfung des Geländes im Rahmen geplanter Bauarbeiten in der Straße einen Verdachtspunkt unter dem Gebäude ausgemacht.

Schwentinental (dpa/lno). Experten des Kampfmittelräumdienstes suchen unter einer Kindertagesstätte in Schwentinental bei Kiel weiter nach einem verdächtigen Gegenstand. Noch sei unklar, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger handele, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch. Im Oktober hatten Luftbildauswerter bei einer Überprüfung des Geländes im Rahmen geplanter Bauarbeiten in der Straße einen Verdachtspunkt unter dem Gebäude ausgemacht.

Experten führten Ende vergangener Woche nach Bohrungen durch die Fundamentplatte weitere Sondierungen durch, um die genaue Lage des Gegenstandes in 4,5 Metern Tiefe einzugrenzen. Am Wochenende bereitete ein Bauunternehmen das Entfernen der Fundamentplatte auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern vor. Anschließend sollten die Platte abgetragen und das Erdreich darunter freigelegt werden. Ende Januar wurde die Kita geschlossen und der Betrieb vorübergehend in eine Sporthalle in der Stadt verlegt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg